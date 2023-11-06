جوتشي: تطلق مجموعتها انكورا نوتى 12 لفساتين السهرة
وكانت الدار الفلورنسية قد قدمت منذ اسابيع قليلة فى سبتمبر خلال اسبوع الموضة فى ميلانو عرض ازياء بعنوان "انكورا" وهو اول تصميم ساباتو دى سارنو.
وتتميز المجموعة الجديدة بعودة السراويل القصيرة بشكل كبير لصيف 2024 تكريما لعصر التسعينيات.
واضيف الدانتيل و الاهداب والخرز للفساتين القصيرة والمعاطف المزخرفة ويمكن ارتداؤها كملابس نهارية او للسهرة ويتوقف الامر على كيفية ارتدائها .
وقد قدم العرض فى متحف لوس انجلوس للفنون بحضور الكثير من شخصيات عالم الفن و السينما والازياء والترفيه. (أنسامد).