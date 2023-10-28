معرض في إسبانيا حول الأزياء الإيطالية في السينما العالمية

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - تنظم دار الأزياء الإيطالية "جاتينوني" معرضا في إسبانيا حول الأزياء الإيطالية في السينما العالمية اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري، في مقر المعهد الثقافي الإيطالي في مدريد تحت رعاية السفارة الإيطالية في إسبانيا.



ينظم المعرض ستيفانو دومينيلا، الرئيس الفخري لدار جاتينوني، بعنوان "صور الأزياء الإيطالية من الخمسينيات، إيطاليا تُلبس السينما العالمية".



يتناول المعرض الذي يستمر حتى 13 يناير القادم، تاريخ مزيج الموضة والسينما والذي كان دائمًا يمثل أداة للترويج لـ "صنع في إيطاليا" في الخارج. في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت سينما هوليوود هي التي أظهرت للعالم أن نمطا جديدًا للأزياء الراقية قد ولد في إيطاليا، في روما.



بفضل خطة كبيرة، أعادت شركة "شينشيتا" فتح استوديوهاتها واختارت شركة "مترو غولدوين ماير" العاصمة روما لتصوير الجزء الأول من سلسلة طويلة من الأفلام التاريخية الرائجة، لتتحول العاصمة روما إلى هوليوود على نهر التيبر. وبدأ نجوم هوليوود الذين وصلوا إلى العاصمة في ارتداء ملابس من إبداعات دور الأزياء الناشئة.



يقدم المعرض 38 فستانًا من تصميم فرناندا جاتينوني، وريناتو باليسترا، وإميليو شوبيرث، وأليساندرو ديل أكوا، وسارتوريا بيروزي، وإيرين جاليتزين، ولورا بياجيوتي، وغييرمو ماريوتو. وتأتي هذه المجموعة من الأرشيف التاريخي الخاص ومن الأرشيف التاريخي الشخصي لستيفانو دومينيلا. (أنسامد).





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