بلومارين تعلن انتهاء تعاونها مع المدير الإبداعي بروجنانو

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - أعلنت العلامة التجارية الإيطالية بلومارين والمدير الإبداعي في الشركة نيكولا بروجنانو، في بيان مشترك، عن نهاية تعاونهما الذي بدأ في عام 2020.



وصرح ماركو مارشي : نحن راضون جدا عن العمل الذي قام به نيكولا بروجنانو حتى الآن، لقد تمكن نيكولا من التعبير عن جوهر بلومارين، وإعادة تقديها بشكل أصلي ومعاصر، وبالتالي إحياء الاهتمام بالعلامة التجارية بين الموظفين في العمل والعملاء النهائيين.



وأضاف : أشكر نيكولا بحرارة على الاحترافية الكبيرة التي أظهرها خلال هذه السنوات الأربع من التعاون المثمر.



ومن جانبه، قال نيكولا بروجنانو : إن العمل كمدير إبداعي لبلومارين، والذي كنت أتابعه دائمًا باهتمام شديد، قد أثرى تجربتي المهنية والإبداعية والإنسانية بشكل عميق.



وتابع : لقد كانت إعادة العلامة التجارية إلى دائرة الضوء فرصة فريدة ومبهجة حقًا. أشكر ماركو مارشي على هذه الفرصة وأشكر فريقي على العمل الاستثنائي الذي حققناه معا". (أنسامد).





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