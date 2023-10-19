الخطوط الفرنسية تعرض أزيائها التاريخية في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - سيتحول متجر بيازا فيومى لمسرح يقام عليه حدث احتفالى حيث سيشهد المتجر عرضاً موسيقياً ترفيهياً بالاشتراك مع الخطوط الجوية الفرنسية التي تحتفل بمرور 90 عاماً على نشأتها.



وكانت شركة الطيران الفرنسية قد بدأت في عرض لأزيائها التاريخية التي ابتكرها أهم المصممين الفرنسيين مثل ديور وبالنسياجا وريتشى لأول مرة في إيطاليا في متجرى ريناسينتى فيوم وتريتون بالإضافة إلى عرض أزياء خاص.



وانشئت الشركة الفرنسية في 7 اكتوبر 1933.



وتستمر الشراكة مع الخطوط الجوية الفرنسية في متجر روما عبر ديل تريتون مع معرض الصور الفوتوغرافية ويضم أكثر من 1500 صورة التقطها مصورون مشهورون في الخمسينيات والستينيات في منطقة المعارض بالمتجر الرئيسى. (أنسامد).





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