البطلة الرياضية صوفيا جوجيا سفيرة أرماني الجديدة

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - أصبحت البطلة الأولمبية صوفيا جوجيا السفيرة الجديدة لدار الأزياء والعلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "أرماني"، في إطار إنطلاق التعاون بين دار "أرماني" والبطلة الرياضية الإيطالية.



وأصبحت صوفيا جوجيا لاعبة التزلج على المنحدرات الثلجية، المتحدث الرسمي والوجه الجديد للعلامة التجارية الإيطالية،وسوف ترتدي ملابس جورجيو أرماني للمناسبات المؤسسية وملابس إمبوريو أرماني من خط EA7 للفاعليات الرياضية.



واعتبارا من موسم خريف وشتاء 2023/2024، تنضم صوفيا جوجيا إلى قائمة الأبطال الرياضيين الذي يرتدون ملابس من إنتاج خط إمبوريو أرماني EA7.



وستكون مشاركتها في كأس العالم في سولدن، والتي ستبدأ منافاساتها في 28 أكتوبر، بمثابة بداية التعاون مع دار أرماني. (أنسامد).





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