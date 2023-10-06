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"قوة المرأة" في مشروع "مفترق طرق" أرماني

ست قصص جديدة لنساء شجاعات في مشروع أرماني الجديد

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - ميريام ليوني هي واحدة من الشخصيات الستة في مشروع "مفترق طرق جورجيو أرماني"Giorgio Armani Crossroads، في إطار المشروع الذي تم إطلاقه عام 2021، قبل أن يعود مجددا في 11 أكتوبر الجاري.

ويتناول المشروع، عبر ست حلقات جديدة، قصص النساء اللاتي واجهن مفترق طرق واتخذن خيارات مهمة وواعية لتحقيق أحلامهن بشجاعة.

وسيتم نشر حلقات الموسم الثالث المصممة لدعم مفهوم القوة الأنثوية أسبوعياً على قنوات جورجيو أرماني.

ومن بين الأبطال إينيس راو، عارضة الأزياء والناشطة المعروفة بالتزامها بالقضايا العالمية، وهي أول لاعبة متحولة جنسياً في التاريخ.

ومن بين القصص أيضا، قصة الممثلة سهل روزا، التي ولدت في إيران أثناء الحرب، وروت قصتها عام 2009 في سيرتها الذاتية «من منطقة الحرب إلى الممثلة».

كما أن هناك أيضا المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة ليلي ألين والممثلة والمنتجة الصينية ياو تشين، التي اختيرت بين "أقوى 100 امرأة في العالم" في مجلة فوربس لعام 2015.

وأخيراً قصة لورين فاسر، التي يعتبر مسارها شهادة على المرونة الكبيرة، إذ أصيبت بمتلازمة الصدمة السامة في عام 2012 مما أدى إلى بتر ساقيها، وهي الآن عارضة أزياء وممثلة وتشارك في النضال من أجل حقوق المرأة. (أنسامد).

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