رواد اكسيوم سبيس لرحلة القمر يرتدون برادا

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - اعلنت شركة اكسيوم سبيس الشركة الرائدة فى قطاع الفضاء ومبتكرة أول محطة مدارية تجارية عن تعاونها مع بيت الازياء برادا لإنتاج بدلات ناسا الجديدة لمهمة ارتميس 3 القمرية.



وستكون المهمة المقرر القيام بها عام 2025 لأول هبوط على سطح القمر منذ رحلة أبوللو 17 التي يعود تاريخها إلى ديسمبر 1972 وستحمل على متنها أيضاً اول امرأة تذهب فى رحلة إلى القمر.



وسيعمل فريق من اكسيوم سبيس إلى جانب مجموعة برادا طوال عملية التصميم لتطوير حلول مبتكرة من حيث المواد المستخدمة القادرة على توفير الحماية والاستجابة لتحديات البيئة القمرية.



وقال مايكل سوفريدينى الرئيس التنفيذى لاكسيوم سبيس أن خبرة برادا في المواد الخام وتقنيات الانتاج و التصميم سيسمح بتطبيق تقنيات متقدمة لضمان راحة رواد الفضاء على سطح القمر. (أنسامد).





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