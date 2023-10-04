ميوتشيا برادا تقدم الجمال بمفهموم جديد لدى ميو ميو

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قدمت المصممة الايطالية وصاحبة دارى برادا و ميو ميو ميوتشيا برادا فى قصر ايينا بباريس مجموعتها لربيع و صيف 2024 لدار ميو ميو .



وتقدم المجموعة مفهوماً جديداً للجمال فى عالم دائم التطور حيث يجب ان تعكس الموضة تعقيدات العصر الحالى.وقد حملت كل قطعة من القطع المعروضة رائحة من الماضى تعبيراً عن الحنين لهذا الماضى .



قدم العرض طرقاً لاعادة استخدام ملابس مصممة لاسباب ومناسبات محددة فى تكوين مظهراً غير متوقع :مايوه مع فستان كوكتيل وقميص بسيط مع سترة ..فهى عبارة عن مفاهيم مختلفة لملابس السباحة والملابس الرياضية وفساتين السهرة و الجينز و البنطلونات منخفضة الخصر ظهرت كلها في العرض باساليب مختلفة .



ويعمل العرض علي تمرير الماضى ومشاركة الحاضر وتخيل المستقبل.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed