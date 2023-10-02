فالنتينو ربيع وصيف 2024 ..الانوثة المتحررة
ويقول المدير الابداعى للدار بيير باولو بيتشيولى "تتعامل المجموعة الجديدة مع الجسد الانثوى باعتباره تمثالاً للحرية ورمزاً للتحرر من خلال العلاقة بين الرداء و الجسد".
وعلى راس العرض نجد الفنانة البريطانية الشاملة اف كي ايه تويجز وهى تؤدى رقصاتها مع العارضات من خلال دمج الموسيقى مع الرقص والحركة .
وتعمل المجموعة على دعم العلاقة بين القماش والجسد كما تم تقصير الجونلات لتسمح بديناميكية الحركة بالاضافة الى الفتحات الجريئة فى الفساتين .
وظهرت القمصان والجينز والجلود ..والالوان الاحمر الفالنتينو و الابيض و الوردى مع الاسود والاخضر مع اقمشة الفيسكوز والحرير والكتان المعالج ليصبح املساً.
اما الاحذية فهي منخفضة ومسطحة والحقائب ناعمة لتتناسب مع تلقائية الملابس. (أنسامد).