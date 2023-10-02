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فالنتينو ربيع وصيف 2024 ..الانوثة المتحررة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - قدمت دار فالنتينو مجموعتها الجديدة للملابس الجاهزة " ايكول-او مدرسة"لربيع وصيف 2024 فى مدرسة الفنون الجميلة فى باريس.

ويقول المدير الابداعى للدار بيير باولو بيتشيولى "تتعامل المجموعة الجديدة مع الجسد الانثوى باعتباره تمثالاً للحرية ورمزاً للتحرر من خلال العلاقة بين الرداء و الجسد".

وعلى راس العرض نجد الفنانة البريطانية الشاملة اف كي ايه تويجز وهى تؤدى رقصاتها مع العارضات من خلال دمج الموسيقى مع الرقص والحركة .

وتعمل المجموعة على دعم العلاقة بين القماش والجسد كما تم تقصير الجونلات لتسمح بديناميكية الحركة بالاضافة الى الفتحات الجريئة فى الفساتين .

وظهرت القمصان والجينز والجلود ..والالوان الاحمر الفالنتينو و الابيض و الوردى مع الاسود والاخضر مع اقمشة الفيسكوز والحرير والكتان المعالج ليصبح املساً.

اما الاحذية فهي منخفضة ومسطحة والحقائب ناعمة لتتناسب مع تلقائية الملابس. (أنسامد).

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