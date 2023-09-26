المصممة الصينية عاشقة ايطاليا تقدم مجموعتها لصيف 2024

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - قدمت مصممة الازياء والعارضة الصينية وى زو زاو التى تعمل فى ميلانو مجموعتها الجديدة للصيف المقبل .



وتوجه مجموعتها للنساء القويات القادرات على كسب المعارك وتحكى قصة ملكة شعب مياو التى تمكنت من انقاذ هوية شعبها من الغزاة باخفاء الرموز التاريخية والثقافية المطبوعة على الاختام الامبراطورية بين طيات تطريز ملابسها.



وتقدم زاو مجموعتها التى تتميز بالالوان المبهجة الجريئة بالاضاقة الى الرسوم التطريزية الجميلة.



وتتميز المجموعة بالمطبوعات والرسومات و التصاميم الهندسية والزهرية باشكال عصرية مع الاحتفاظ بالطابع الشرقى مثل قصة الكيمونو والبيجاما البدلة. (أنسامد).





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