المصممة الصينية عاشقة ايطاليا تقدم مجموعتها لصيف 2024
وتوجه مجموعتها للنساء القويات القادرات على كسب المعارك وتحكى قصة ملكة شعب مياو التى تمكنت من انقاذ هوية شعبها من الغزاة باخفاء الرموز التاريخية والثقافية المطبوعة على الاختام الامبراطورية بين طيات تطريز ملابسها.
وتقدم زاو مجموعتها التى تتميز بالالوان المبهجة الجريئة بالاضاقة الى الرسوم التطريزية الجميلة.
وتتميز المجموعة بالمطبوعات والرسومات و التصاميم الهندسية والزهرية باشكال عصرية مع الاحتفاظ بالطابع الشرقى مثل قصة الكيمونو والبيجاما البدلة. (أنسامد).