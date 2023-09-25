إيرمانو شيرفينو : مجموعات أزياء النساء تناسب جميع الأعمار

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - صرح مصمم الأزياء الإيطالي إيرمانو شيرفينو، أن مجموعاته لأزياء النساء تناسب جميع الأعمار، سواء في مرحلة الشباب أو حتى فى المراحل المتقدمة من العمر، منوها أن الحداثة تعني العمل في هذا السياق.



وقال شيرفينو عند تقديم مجموعته للصيف المقبل والتي عرضت في جامعة ميلانو : تعجبني فكرة أن الأم وابنتها يمكنهما إرتداء نفس الفستان، لأن المرأة اليوم أصبحت تحافظ على جمالها لفترة أطول، والحداثة تعني أيضًا العمل بهذا المعنى.



وأضاف : اليوم، حتى الجدة يمكن أن تكون مثيرة. في السابق كان هناك المزيد من الخجل ولكن اليوم الأمهات والبنات يتبادلن الملابس، منوها أن مجموعاته تعبر عن امرأة دائمة الشباب.



ولابتكار مجموعات تناسب النساء من جميع الأعمار، يركز إيرمانو شيرفينو على مزيج فريد من الحرفية والتكنولوجيا، والذي يسمح بابتكار ملابس تدوم مع مرور الوقت. (أنسامد).





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