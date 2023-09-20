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ناجيات من سرطان الثدي يفتتحن أسبوع الموضة في ميلانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - إفتتحت مجموعة من الناجيات من سرطان الثدي أسبوع الموضة في ميلانو بعرض أزياء في جامعة بوكوني صباح أمس الثلاثاء، وكن مبتسمات أثناء إظهار ندوبهن.

وشاركت 20 امرأة من جميع الأعمار في هذا الحدث، الذي رعته غرفة الأزياء الوطنية الإيطالية وبدعم من صندوق الأزياء التابع للغرفة.

الحدث، الذي أطلق عليه اسم "أنا/صفقة"، هو من بنات أفكار منظمة "ثقافة السرطان" الأمريكية غير الهادفة للربح.

ومن بين النساء عارضة أزياء قررت عدم إجراء جراحة لإعادة بناء الثدي، وامرأة روسية تدعى كارينا، غطت آثار العلاج الكيميائي بقبعة لكنها قالت إنها أرادت المشاركة "من أجل إظهار أنه بإمكانك أن تعيش حياة كريمة بل حتى تستمتع بالحياه". (أنسامد).

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