عرض فساتين زفاف أليساندرو أنجيلوتسي لعام 2024 في باريس

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - تقدم دار الأزياء الإيطالية الكبيرة "أليساندرو أنجيلوتسي كوتور" مجموعة فساتين الزفاف الجديدة لعام 2024 في باريس ليظهر إبداع 100% مصنوع في إيطاليا.



اختار مصمم فساتين الزفاف، مع مشغليه في ميلانو وروما، في ساحة بياتزا دي سبانيا الشهيرة، العاصمة الفرنسية باريس لإطلاق المقترحات الجديدة للمجموعة الجديدة من فساتين الزفاف بعنوان "Vicin'o mare" حيث يقدم 45 فستان زفاف مصنوع بجميع زخارف الخياطة الإيطالية.



تظهر الصور بالأبيض والأسود للحملة التي ابتكرها المصور الشهير أندريا فاراني، عارضة الأزياء البرازيلية والمؤثرة صوفيا ريسينج، وهي مستلقية مثل حورية البحر على صخور تونارا دي سكوبيلو.



وتم اختيار الموقع، المخصص لإعلانات مختارة وحصرية لعلامات تجارية عالمية، مع إطلالة بانورامية طبيعية خلابة، من قبل أنجيلوتسي لتعزيز مقترحاته المشبعة بسحر البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).





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