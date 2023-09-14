ملابس نجوم بولونيا من كابوتشى إلى سان لوران

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - يقام فى الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر في جاليريا كافور 1959 المعرض المفتوح لملابس النجوم لعرض تاريخ الفن من السبعينيات.



وتعتبر جاليريا كافور المكان الرمزي لعرض الأزياء الراقية في بولونيا.



يضم المعرض مجموعة مختارة من خمسة عناصر من خزائن العديد من المشاهير تحت عنوان "تحت الزجاج" ويقام في الساحة المركزية للمعرض.



ويقدم المعرض فستانين احدهما أحمر من السبعينيات والثاني برتقالى من الثمانينيات من تصميم كابتشى من خزانة ملابس راينا كابايفانسكا تبرعت بهما للأعمال الخيرية.



كما يعرض فستان من الشيفون باللون البنفسجى مع رداء مخملى أزرق ارجوانى من الثمانينات من خزانة ملابس الممثلة فالنتينا كورتيز.



وتكتمل المجموعة بفستان منقط من تصميم ايف سان لوران عام 1994 ارتدته جين مورو فى مهرجان كان السينمائى هذا العام.



وتتباهى مصممة وجامعة الأزياء سيسيليا ماتيوتشى لافارينى يامتلاكها 3000 قطعة من الأزياء الراقية في خزانة ملابسها تستمر فى ارتدائها.



(أنسامد).





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