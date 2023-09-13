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ميلانو:معرض للاحذية من اقمشة نفايات وخيوط معاد تدويرها

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - تشارك 504 علامة تجارية يمثلون اكثر من 30 دولة على راسها اسبانيا مع اكثر من 100 شركة في النسخة 96 للمعرض الدولى للاحذية الذى سيقام فى ميلانو من 17 الى 20 سبتمبر.

.ومن ايطاليا تشارك 520 شركة يعمل بها اكثر من 72 الف موظف يشكلون قطاع انتاج مصانع الاحذية فى ايطاليا .وسيضم المعرض منطقة مخصصة للمصممين الناشئين والتى ستستضيف 12 مبدعاً تختارهم لجنة تحكيم خاصة من كل انحاء العالم.

تتعلق الابتكارات بشكل أساسي باستخدام المواد من نفايات الأقمشة والجلود إلى الخيوط المعاد تدويرها من البلاستيك.

وأخيراً، ركزت الأضواء على الأحذية الأنسب للحفلات حيث أصبح اختيار حذاء المناسبة بشكل متزايد هو القرار الأساسي لمظهر الشخص الكامل. (أنسامد).

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