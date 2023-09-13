ميلانو:معرض للاحذية من اقمشة نفايات وخيوط معاد تدويرها
.ومن ايطاليا تشارك 520 شركة يعمل بها اكثر من 72 الف موظف يشكلون قطاع انتاج مصانع الاحذية فى ايطاليا .وسيضم المعرض منطقة مخصصة للمصممين الناشئين والتى ستستضيف 12 مبدعاً تختارهم لجنة تحكيم خاصة من كل انحاء العالم.
تتعلق الابتكارات بشكل أساسي باستخدام المواد من نفايات الأقمشة والجلود إلى الخيوط المعاد تدويرها من البلاستيك.
وأخيراً، ركزت الأضواء على الأحذية الأنسب للحفلات حيث أصبح اختيار حذاء المناسبة بشكل متزايد هو القرار الأساسي لمظهر الشخص الكامل. (أنسامد).