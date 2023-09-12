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دار موسكينو للأزياء تدعم مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - قررت دار موسكينو الإيطالية للأزياء الراقية أن تحيي ذكرى مؤسسها فرانكو موسكينو من خلال دعم مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز، وهي منظمة غير ربحية أنشأها نجم البوب الإنجليزي عام 1992.

وللاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيسها وبمناسبة عرض الأزياء "40 عامًا من الحب" المقرر عقده في 21 سبتمبر في أسبوع الموضة في ميلانو، ستطلق موسكينو هذا التعاون، مما يتيح إصدار محدود من القميص الذي سيتم التبرع بعائداته بالكامل للمؤسسة، تكريمًا لفرانكو موسكينو والتزامه بمكافحة الإيدز.

وسيكون القميص متاحاً للشراء في نهاية عرض الأزياء، والذي سيكون بدوره بمثابة تكريم لمؤسس دار الأزياء التي تأسست عام 1983.

وسيقوم المصممون الأربعة كارلين سيرف دي دودزيل، كاتي غراند، غابرييلا كاريفا جونسون ولوسيا ليو بتقديم ملابس مجموعة الصيف المقبل: كل واحد منهم سيبتكر 10 إطلالات مستوحاة من أعمال فرانكو موسكينو. (أنسامد).

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