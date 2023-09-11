كاميلي ميسيلى تصمم مجموعة سوبر نوفا لبوتشى

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - قدمت مصممة الازياء المعروفة كاميلى ميسيلى مجموعة كاملة من القطع الجرئية التى تحمل اسم "سوبر نوفا" لدار أزياء بوتشى.



وتتميز المجموعة بالألوان الجريئة والطبعات الاستثنائية التى يمكن ارتداؤها تعبيراً عن شخصية بوتشى.



وتركز المجموعة على الزخارف التراثية والخطوط الهندسية وزهرات اللوتس والتوليب.



واستخدمت فى المجموعة أقمشة كشمير فاخر والجاكار الذى يميز تاريخ بوتشى. وتضم المجموعة أيضاً أزياء مصنوعة من الجلد الابيض اللامع والحقائب الحديثة.



وقد عينت ميسيلى عام 2009، كمديرة إبداعية لقسم مجوهرات الأزياء ومستشارة إبداعية للمنتجات الجلدية في كريستيان ديور كوتور. ومنذ عام 2014، شغلت كاميلي منصب المدير الإبداعي للإكسسوارات في لويس فويتون. ومنذ الأول من سبتمبر 2021، تم تعيين كاميلي ميسيلي في منصب المديرة الإبداعية لبوتشي. (أنسامد).





Ottieni il codice embed