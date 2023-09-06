إيطاليا: عالم وأزياء الجنيات في ميرابيلانديا

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - سيكون السبت 9 سبتمبر يوما حافلاً بالخيال والسحر حيث ستكون الجنيات الستة أبطال المسلسل التليفزيونى "وينكس ماجيك" الشهير مصحوبين بالموسيقى والعروض الفنية وعروض الأزياء.



وهؤلاء الجنيات كانوا يجدون أنفسهم يقاتلون أعداء خطرين ويختبرون لحظات من السعادة حيث أصبحن من أهم أيقونات الموضة التي يستوحي منها الصغيرات اللاتى يرونهن نموذجاً مفرطاً للكمال.



سيتم إنشاء مساحة كبيرة داخل الحديقة مخصصة لسحر ألفيا، مقسمة إلى ستة مساحات صغيرة.



ويضم المعرض موضوعات (مختبر الأزياء، معمل الزهور، معمل الرياضة، معمل الأغاني، معمل التكنولوجيا، معمل الكيك) حيث سيرحب بلوم وستيلا وفلورا وموسى وتيكنا وعائشة بالمعجبين والزوار لإجراء جلسات التصوير الفوتوغرافي ودروس المكياج وورش العمل التعليمية والكاريوكي وغيرها الكثير.



وستكون هناك أنشطة مستوحاة من كل جنية حول موضوعات الموضة والرياضة والموسيقى والبيئة.



سينتهي العرض بأناقة على مسرح ميرابيلنديا مع العرض الجديد "وينكس بارتى" الرقصات الجذابة والأغاني والمؤثرات الخاصة، ومتابعة مغامرة جديدة بصحبة الجنيات الستة. (أنسامد).





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