ديزل للأزياء: مسابقات العارضات في شوارع بريجانزى

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - تقيم دار ديزل للأزياء حملتها الترويجية لخريف 2023 بدئاً من 8 سبتمبر وعلى مدى شهرين من خلال لعبة يشارك بها أنصار العلامة التجارية من خلال موقع الدار على الانترنت.



وتتضمن الحملة التي تم تصويرها في شوارع مدينة بريجانزى حيث يوجد مقر الدار من 1978 ستة صور رئيسية كل منها تشمل مجموعة من الموديلز يحيط بهم المئات من موظفي الدار يشكلون سلسلة من المشاهد اليومية (بازل) المقصوصة والمعاد تجميعها من أجل تكوين لقطة لمنطقة فيتشنزا.



وعلى مدار الشهرين وسيتم تكليف اللاعبين كل أسبوع بالعثور على منتج معين للدار مخفي داخل الصورة القابلة للتكبير/التصغير. سيتم سحب الفائزين بجوائز مختلفة بشكل عشوائي.



ومن بين الجوائز، حقيبة، وحزام التنورة البيضاوي، والقبعات، والأحذية الرياضية، والنظارات الشمسية، والساعات، والعطور والمزيد. (أنسامد).





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