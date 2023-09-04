إيطاليا-موضة: ملابس لا غنى عنها مع العودة للعمل

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - صممت مجموعة من بيوت الأزياء الإيطالية مجموعات لملابس الخريف الجديدة لمواجهة تقلبات الطقس التى تتارجح بين موجات حر شديد وأمطار غزيرة مع انخفاض مفاجىء في درجات الحرارة مما أدى إلى صعوبة اختيار الملابس الملائمة للعودة إلى العمل بعد نهاية العطلات الصيفة.



قال المصممون إنه للتغلب على ذلك، سيكون من الضروري اللجوء إلى بعض القطع التي استخدمت صيفاً ولا تزال صالحة حتى لا تضطر المرأة إلى تغيير خزانة ملابسها بالكامل.



من بين القطع التي أوصوا بها "البليزر"و الذي يصلح ارتداؤه مع بنطلون حريري أو مع جينز بالإضافة إلى قطع الملابس المصنوعة من الجلد وتحتها قميص خفيف في حالة انخفاض درجة الحرارة.



ومن بين الملابس التي ذكروها أيضًا القمصان القطنية والحريرية المطبوع عليها صور حيوانات السافانا.



وينصحون محبى لبس البدلات أنها تصلح للخروج بعد العمل مع ارتداء حذاء ذو كعب عالى بالإضافة إلى البنطلونات الواسعة والتنورات متوسطة الطول وكذلك اقتناء الجاكيت الخفيف"كارديجان" ذات الالوان الناعمة التي تتناسب مع أى لون آخر وأيضا يؤكدون على عودة التوينز بالألوان العصرية مثل الأصفر الفاتح والوردى والأزرق الزهرى.



ويؤكدون على ضرورة وجود المعطف الواقى من المطر بألوان الذهبي والفضي وبيوت الأزياء التي شاركت فى البحث هي ماكس مارا ومجموعة اونيكلو وبينكو وايمانو شيرفينو. (أنسامد).





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