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كارلا بروني هي الوجه الإعلاني للورينا أنتونيازي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - أصبحت الموديل الايطالية كارلا بروني وجه الحملة الإعلانية الجديدة لخريف وشتاء لورينا أنتونيازي، وهي علامة تجارية متخصصة في الملابس الراقية.

وبحسب الشركة، فهي "أيقونة الموضة، بشخصيتها الجذابة ورقيها، فهي تجسد الروح الإيطالية الأصيلة وتمثل القيم التي كانت دائمًا تجسدها الدار".

تم إنشاء الحملة - كما جاء في بيان صدر عن اتحاد الصناعة - في باريس في يونيو الماضي.

كارلا جيلبرتا بروني تيديشي ممثلة ومغنية وعارضة أزياء إيطالية الأصل، ولدت في مدينة تورينو في إيطاليا عام 1967، لكنها انتقلت للعيش في فرنسا منذ السابعة من عمرها، وقد درست المعمار إلا أنها تركت المدرسة في سن التاسعة عشر بعد أن قررت أن تصبح عارضة أزياء.

وفي عام 1997 تركت العمل في الأزياء والموضة وأنصب تركيزها على الموسيقى، وقدمت ثلاثة ألبومات نالت بهم شهرة واسعة، وفي عام 2008 تزوجت من الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) ونالت الجنسية الفرنسية بعد أن اشترطت ألا يقف بينها وبين فنها، وفي عام 2011 بدأت نشاطها الفني عبر فيلم (منتصف الليل في باريس). (أنسامد).

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