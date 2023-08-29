فيراجامو: عرض أزياء"النهضة الجديدة" أمام لوحات اوفيزى

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - قررت دار فيراجامو للأزياء تقديم عرضها بعنوان "النهضة الجديدة" أمام لوحات وزارة الثقافة في جاليرى اوفيزى.



وتقول الدار في بيان لها "يقدم العرض رؤية جديدة تجمع بين فيراجامو وفلورنسا بعاداتها الفنية الاستثنائية وتجديداتها".



ويؤكد البيان "اليوم وفي تهضتها المعاصرة تتعاون فيراجامو مع أوفيزى للكشف عن الأناقة المتطورة والحسية لمجموعة خريف وشتاء 2023 وربطها ببعض الأعمال الفنية الأكثر شهرة في القرنين الخامس عشر و السادس عشر والتي شكلت بيئة طبيعية لإبداعات ماكسيميليان ديفيس .



ويضع ديفيس سياقًا للخياطة الراقية، والبدلات البسيطة، والأقمشة الفاخرة، والمواد والألوان الجريئة، والحقائب والصندل الذهبي المستوحى من الأرشيف، في مشاهد لوحات بيليني وفيرونيز وبوتيتشيلي، مما خلق حوار بين الماضي والحاضر تلتقي فيه روح النهضة ورؤية الرفاهية للقرن الحادي والعشرين وتتداخل في جمالية متناغمة.



يقول ديفيس "عصر النهضة متجذّر في فلورنسا، وفلورنسا متجذّرة في فيراغامو. وفي هذا العصر الجديد للدار، كان من الطبيعي أن نعترف بالمدينة الرمزية لعصر النهضة كموطننا الروحي، مستفيدين من عبقرية المدينة وسحرها الفنى". (أنسامد).





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