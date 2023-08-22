دار برادا الإيطالية تنتج مستحضرات لتكيف البشرة مع الحرارة

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - دخلت شركة برادا الإيطالية العملاقة، بعد كريستيان ديور وشانيل، عالم مستحضرات التجميل ذات الأمصال "المتكيفة" (كريم برادا المعزز للبشرة النهاري والليلي) الذي ينظم المناخ باستخدام "تقنية التكيف الذكية"، وهو مجمع حاصل على براءة اختراع يعمل وفقًا للبيئة في الوقت الفعلي، في عالم تيك توك لهذا الشهر، وهو الشهر الأكثر سخونة في العام، أصبح البحث عن علاجات التجميل جديًا.



وقد دفع المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة إلى"إعادة التفكير في الجمال" الذى أصبح الضرورة الجديدة لمختبرات العلامات التجارية الرئيسية المتخصصة في العناية بالبشرة، حتى في مواجهة الطلب المتزايد التعقيد على الحلول من المستهلكين.



وهناك حديث عن جزيئات جديدة "متكيفة" نشطة ومتفاعلة بحيث تعمل بشكل مختلف بناءً على مناخ اليوم ونوع التلوث، وعن واقيات "الأشعة فوق البنفسجية" ذات النطاق العريض، ومجمعات مضادة للأكسدة "متعددة القدرات".



هناك جوع للحلول للتعويض عن الضغط العالي المتزايد الذي يتعرض له الجلد، وهناك زيادة بنسبة 236% في عمليات البحث عن العلامات التجارية المضادة للتجاعيد، وبخاخات ترطيب الوجه (+178.1%)، ومياه ميسيلار. (+97.3%)، الأمصال المضادة للبقع الداكنة (+74.6%)، مقشرات الشفاه (+72.6%)، بالإضافة إلى برامج "تدوير البشرة" (الروتين الليلي للعناية بالبشرة، +34.1%)، علاجات مضادة لفرط التصبغ (+32.4%) %) وأقنعة الشفاه (+28.6%). (أنسامد).





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