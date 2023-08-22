دار برادا الإيطالية تنتج مستحضرات لتكيف البشرة مع الحرارة
وقد دفع المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة إلى"إعادة التفكير في الجمال" الذى أصبح الضرورة الجديدة لمختبرات العلامات التجارية الرئيسية المتخصصة في العناية بالبشرة، حتى في مواجهة الطلب المتزايد التعقيد على الحلول من المستهلكين.
وهناك حديث عن جزيئات جديدة "متكيفة" نشطة ومتفاعلة بحيث تعمل بشكل مختلف بناءً على مناخ اليوم ونوع التلوث، وعن واقيات "الأشعة فوق البنفسجية" ذات النطاق العريض، ومجمعات مضادة للأكسدة "متعددة القدرات".
هناك جوع للحلول للتعويض عن الضغط العالي المتزايد الذي يتعرض له الجلد، وهناك زيادة بنسبة 236% في عمليات البحث عن العلامات التجارية المضادة للتجاعيد، وبخاخات ترطيب الوجه (+178.1%)، ومياه ميسيلار. (+97.3%)، الأمصال المضادة للبقع الداكنة (+74.6%)، مقشرات الشفاه (+72.6%)، بالإضافة إلى برامج "تدوير البشرة" (الروتين الليلي للعناية بالبشرة، +34.1%)، علاجات مضادة لفرط التصبغ (+32.4%) %) وأقنعة الشفاه (+28.6%). (أنسامد).