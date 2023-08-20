كلير وايت كيلر تنشئ خطًا نسائيًا جديدًا لـ "يونيكلو"

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - تقوم مصممة الأزياء البريطانية كلير وايت كيلر بتصميم مجموعة نسائية لعملاق الملابس "يونيكلو" Uniqlo.



وقد تم تحديد الظهور الأول لخط Uniqlo C الجديد، الذي وقعت عليه المدير الإبداعي السابق لدار أزياء كلوي وجيفنشي في 15 سبتمبر مع مقترحات لخريف / شتاء 2023.



وستظهر تصاميم Uniqlo: C لأول مرّة في أكثر من 1500 متجر ليونيكلو حول العالم، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة في 15 سبتمبر المقبل، وهو أكبر عرض لمسيرة وايت كيلر المهنية، بعد فستان زفاف ميغان ماركل الذي قامت بتصميمه.



وتضم مجموعة خريف 2023، 30 قطعة، يعكس العديد منها عمل المصممة في جيفنشي وكلوي في السنوات الماضية.



وقالت المصممة في هذا السياق: "أردت أن أجلب جوهر ما أقوم به: الانسيابية، الحركة، الأنوثة - كانت هذه العناصر أساسية حقًا، لكنني أردت أيضًا أن أجلب نوعًا من المشاعر البريطانية وفكرة الملابس التي تتميّز بأسلوبها." (أنسامد).





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