بحث إيطالى حول أصعب منتجات الموضة للشراء

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - اجري مركز ستيليو للابحاث دراسة على المستوى الاوروبى علي 20 الف مشارك من 9 دول اوروبية منها ايطاليا لاستكشاف الصعوبات التي يواجهها المستهلكون اثناء تجربة التسوق الخاصة بهم.



فيما يتعلق بالمستهلكين الايطاليين قال اغلبهم انهم يجدون صعوبة في شراء الازياء.



فقال 51 بالمائة من الرجال انه لا مشاكل لديهم في مقابل 28 بالمائة فقط من النساء ربما لانهن اكثر تعرضاً للضغط بسبب المظهر الجسدى او ان القرارات اقل اعقيداً للرجال فيما يتعلق بالموضة.



وتحدث 34 بالمائة من النساء و 39 بالمائة من الرجال عن التناقض بين المقاسات في العلامات التجارية المختلفة ليس فقط اختلافات بين الانظمة الاوروبية والامريكية ولكن ايضاً الفروق بالسنتيمتر التى تسبب ارتباكا للعملاء وطالبوا بتوحيد المقاسات بشكل دقيق للقضاءعلى مشكلة المقاسات غير المتسقة.



وكان اهم تحديان اثارهما الطرفان هو محدودية المقاسات و صعوبة العثور على المقاس المناسب بينما اكدت 21 بالمائة من النساء الى تحد اخير وهو عدم وجود ملابس عصرية تناسب اجسامهن لان المتاجر تقدم ملابس ذات مقاسات قياسية خاصة بالنسبة للصيحات الحديثة التى يجب ان تكون فى متناول الجميع. (أنسامد).





Ottieni il codice embed