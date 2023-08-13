العملاء على قائمة الانتظار للحصول علي حقيبة هيرميس "بيركن"

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - للحصول علي حقيبة هيرميس "بيركن" Birkin، هناك قائمة إنتظار للعملاء للحصول علي هذه الحقيبة التي يزداد ثمنها مع مرور الوقت وتكتسب المزيد والمزيد من القيمة مع كل يوم يمر.



هذه هي الرسالة التي خلقت أسطورة هذه الحقيبة الأيقونية من هيرميس، عقب موضوع السرقة التي حدثت في مستودع دار الأزياء في ميلانو.



للحصول على حقيبة "إت باج"، يقال أنه لا يكفي أن يكون لديك ميزانية، فبعض الطرز تباع بسعر شقة، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من الصبر، عليك أن تنتظر قائمة انتظار طويلة لأن المبيعات قد اختفت.



وتقول دار هيرميس عن هذه الحقيبة "مولود مبدع وموهوب بحدس معصوم من الخطأ، بتصميم فوري لحقيبة واسعة ذات شكل مستطيل، ناعمة وواسعة، بمظهر جانبي ناعم وخياطة على السرج".



كما استوحيت حقيبة هيرمس كيلي Hermes Kelly من اسم الأميرة جريس كيلي، فهناك ثلاثة طرز: بيركن 25 ، بيركن 30 وبيركن 35.



وبالنسبة للسعر، تبدأ الأسعار من 10 آلاف يورو، حتى الوصول إلى أرقام باهظة، مثل حقيبة جلد التمساح التي سُرقت في ميلانو والتي تبلغ قيمتها وحدها، كما تم الإعلان عنه، 50 ألف يورو. وهي بالتأكيد ليست الأغلى ثمنا لأن حقيبة بيركن فوبورج الحصرية بيعت، كما يقال ، مقابل 160 ألف يورو. (أنسامد).





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