إيطاليا: ملابس تساعد النساء على التكيف مع تغييرات اجسادهن

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - تقدم مصممة الأزياء ورائدة الأعمال كارمن سولو من نابولى فكرتها التي حصلت على براءة الاختراع بعنوان "إضافة وإزالة" والتي تساعد السيدات اللاتي تتغير مقاييس أجسادهن على تغيير الموديل سواء بإضافة القماش أو إزالة جزء منه لو فقدت وزنها.



ستعرض المصممة الإيطالية فكرتها في المعرض الدولى للجلود والأزياء الذي سيعقد فى ميلانو فى الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر القادم.



ستقدم نماذج من البنطلونات والسترات والجونلات وأنواع آخرى من الملابس التي تتكيف مع تغيرات الجسم والتي يمكن إضافة أحزمة وسحابات وذلك لمساعدة النساء على تقبل التغيرات التي تطرأ على أجسادهن.



وتهدف العلامة التجارية إلى ابتكار ملابس تتكيف بسهولة مع التغيرات في أجساد النساء وتحسين العيوب لتنمية احترام الذات والثقة بالنفس.



(أنسامد).





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