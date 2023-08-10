إيطاليا: ملابس تساعد النساء على التكيف مع تغييرات اجسادهن
ستعرض المصممة الإيطالية فكرتها في المعرض الدولى للجلود والأزياء الذي سيعقد فى ميلانو فى الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر القادم.
ستقدم نماذج من البنطلونات والسترات والجونلات وأنواع آخرى من الملابس التي تتكيف مع تغيرات الجسم والتي يمكن إضافة أحزمة وسحابات وذلك لمساعدة النساء على تقبل التغيرات التي تطرأ على أجسادهن.
وتهدف العلامة التجارية إلى ابتكار ملابس تتكيف بسهولة مع التغيرات في أجساد النساء وتحسين العيوب لتنمية احترام الذات والثقة بالنفس.
(أنسامد).