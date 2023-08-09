مسيرة "بيتا روسو الوردية" لمكافحة سرطان الإناث

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - تقام النسخة العاشرة من مسيرة بيتا روسو الوردية PittaRosso Pink Parade في ميلانو يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، حيث تسير المسيرة الوردية لمسافة 5 كيلومترات وتنظمها بيتا روسو لدعم مؤسسة فيرونيزي لمكافحة سرطان الإناث.



وتحتفل مسيرة بيتا روسو الوردية هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة، والتي نشأت من إندماج بين شركة الأحذية والإكسسوارات لجميع أفراد الأسرة ومؤسسة فيرونيزي ، التي تمول البحث العلمي على الإناث وتلتزم بتوعية المزيد والمزيد من النساء بأهمية الوقاية من هذه الأمراض.



حتى الآن، بلغت الأموال التي تم جمعها خلال الإصدارات التسعة الأخيرة من مسيرة بيتا روسو الوردية أكثر من 6 ملايين يورو، مما جعل من الممكن دعم عمل الأطباء والباحثين وتمويل مشاريع بحثية متعددة، مما يعد دليل ملموس على نجاح هذا التآزر. (أنسامد).





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