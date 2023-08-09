مسيرة "بيتا روسو الوردية" لمكافحة سرطان الإناث
وتحتفل مسيرة بيتا روسو الوردية هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة، والتي نشأت من إندماج بين شركة الأحذية والإكسسوارات لجميع أفراد الأسرة ومؤسسة فيرونيزي ، التي تمول البحث العلمي على الإناث وتلتزم بتوعية المزيد والمزيد من النساء بأهمية الوقاية من هذه الأمراض.
حتى الآن، بلغت الأموال التي تم جمعها خلال الإصدارات التسعة الأخيرة من مسيرة بيتا روسو الوردية أكثر من 6 ملايين يورو، مما جعل من الممكن دعم عمل الأطباء والباحثين وتمويل مشاريع بحثية متعددة، مما يعد دليل ملموس على نجاح هذا التآزر. (أنسامد).