أسبوع ميلانو للتجميل في سبتمبر القادم

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - يقام فى الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2023 النسخة الثانية من أسبوع الجمال في ميلانو ويهدف لنشر ثقافة الجمال والرفاهية وأشراك الجمهور في كافة الأنحاء وتوجيههم لاكتشاف سلاسل التوريد التي تعمل تحت شعار "صنع في أيطاليا".



وقد وصل إجمالى حجم الأعمال في 2022 إلى 13.3 مليار يورو مقارنة بالعام السابق حيث وصلت النسبة إلى 12.4% مع نمواً أكبر فى مبيعاتها يصل إلى 7.9 %.



وستشارك المدينة باكملها في الاحتفال الكورالى للثقافة والجمال.



وقال عمدة ميلانو جوزيبيى سالا، "يسلط برنامج أسبوع الجمال في ميلانو 2023 الضوء على مدى أهمية التدريب والأبتكار والاستدامة والبعد الاجتماعى لقطاع مستحضرات التجميل فى إيطاليا".



وأضاف، "سيظهر النشاط المصاحب للحدث من اجتماعات ومواعيد التي ستميز هذه النسخة الدور الاستراتيجى الذي يلعبه شعار صنع فى إيطاليا في سوق التجميل الدولي والعلاقة الوثيقة بين مستحضرات التجميل والرفاهية الجسدية والنفسية". (أنسامد).





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