كوتشينيللى: الذكاء الاصطناعي هو الخادم الجديد للبشرية

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - قال ملك الازياء الفاخرة برونيللو كوتشينللى إن الذكاء الاصطناعى هو الخادم الجديد للبشرية لانه يساعد الانسان على الإبتكار وعلى تجديد ابداعاته.



وفى رسالة بعنوان "الذكاء الاصطناعى والإنسانى"، قال كوتشينللى إنه "مقتنع بالنص المكتوب وبالمادة المستخدمة برائحة الورق والحبر والتراب والخشب القديم والتي ستصبح المحفز الضرورى للذكاء الاصطناعي".



واضاف "لذلك يبدو أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يحظى بالتقدير لكل تلك المرافق التي يمكن أن يقدمها للعالم إلى الحد الذي يمكنه من تحرير الإنسان من المخاوف المادية للحياة الحالية، واستعادة في سياق معاصر البعد والزمان والفضاء لوجود يجمع في وئام مع الطبيعة، مثل البشر الذين عاشوا من الأزمنة الأولى حتى القرن الماضي على الأقل".



واختتم بالقول" لهذا السبب ليس من السهل بالنسبة لي أن تخيل، بدلاً من ذلك، جهازًا آليًا أو نظامًا اصطناعيًا يمكنه اختبار المشاعر الحقيقية؛ هل سيتمكن الروبوت في أي وقت من تحريك عينيه، أو الشعور بالعواطف، ورؤية الدموع الحقيقية تتدفق من عينيه؟ ". (أنسامد).





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