وانج هيونجين السفير الجديد لعلامة فيرساتشي التجارية

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة فيرساتشي، عن تعيين مغني الراب الكوري الجنوبي وانج هيونجين، من فرقة "ستراي كيدز" Stray Kids الكورية الجنوبية، سفيرا جديدا للعلامة التجارية، حيث يعد وانج هيونجين فنانا متعدد المواهب.



اشتهر وانج هيونجين بمواهبه الفنية المتعددة، فهو راقص ومغني راب ولديه شغف بالرسم. وجاء هذا الإعلان ليسبق عرض فرقة "ستراي كيدز" في مهرجان Lollapalooza في العاصمة الفرنسية باريس يوم 21 يوليو.



وصرحت دوناتيلا فيرساتشي، نائبة رئيس مجموعة فيرساتشي: الأصوات الجديدة التي تشكل الثقافة العالمية هي مصدر إلهامي الدائم.



وبالنسبة لي، يمتلك وانج طاقة جديدة وإبداعًا عظيمًا. أحب بساطته وقدرته على التعبير عن نفسه بحرية. إنه رجل فيرساتشي حقيقي.



ومن جانبه، قال هيونجين: يسعدني أن أبدأ هذه المغامرة الجديدة كسفير عالمي لفيرساتشي وأتطلع لخلق لحظات لا تُنسى معًا، مضيفا : أنا فخور ويشرفني أن أؤدي هذا الدور، وأشعر بالحماس لبناء تعاون فني قوي مع دوناتيلا. (أنسامد).





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