دار جوتشي تعلن تعيين ساباتو دي سارنو مديراً إبداعياً

(أنسامد) - يناير 30 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة للازياء الفاخرة جوتشي، تعيين ساباتو دي سارنو في منصب المدير الإبداعي الجديد للدار، ليحل محل أليساندرو ميكايلي.



سيتولى ساباتو دي سارنو منصبه الجديد وسيقود قسم التصميم في الدار، وسيقدم تقاريره إلى ماركو بيزاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جوتشي، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الدار.



وسيتولى ساباتو دي سارنو مسؤولية تحديد والتعبير عن الرؤية الإبداعية من خلال المنتجات الجلدية للنساء والرجال والاكسسوارات ومجموعات اللايف ستايل.



وصرح ماركو بيزاري : يسعدني انضمام ساباتو إلى جوتشي كمدير إبداعي جديد للدار، وهو أحد أكثر الأدوار تأثيرًا في قطاع الرفاهية، مضيفا : بعد أن عمل مع عدد من دور الأزياء الراقية والأكثر شهرة في إيطاليا، ينضم إلينا وفي جعبته خبرة واسعة تتماشى مع منصبه الجديد.



وتابع بيزاري : أنا واثق من أنه من خلال فهم ساباتو العميق وتقديره لإرث جوتشي الفريد، سيقود فرقنا الإبداعية برؤية مميزة ستساعد في كتابة فصل جديد ومثير، وتعزيز سيطرة الأزياء في الدار اعتمادا علي تراثها الغني. (أنسامد).



