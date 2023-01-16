إيطاليا : دار أزياء كافالي تكشف عن مجموعتها للموسم القادم

(أنسامد) - يناير 16 - روما - كشف فاوستو بوغليسي، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي، عن مجموعته الجديدة لخزانة ملابس متنوعة ومتميزة للموسم ما قبل خريف 2023، حيث يعيد بوغليسي استكشاف روح وأصالة علامة كافالي التجارية من خلال نظرة حديثة.



وجاءت المجموعة الجديدة لتمزج بين التقاليد والابتكار بلمسة غربية مليئة بالمغامرات، تنعكس في التطريزات الجلدية الثمينة والفيروزية التي تزين القطع المصممة بشكل لا تشوبه شائبة، مثل المعاطف والسترات بالإضافة إلى المزيد من العناصر الأخرى، مثل سترات راكبي الدراجات النارية والقمصان.



كما تضم المجموعة تشكيلة رائعة من معاطف الطاووس والسترات الجلدية ذات الظلال الكلاسيكية من الأسود والأخضر العسكري، مع سترات قصيرة ودبابيس على السترات وقمصان البولينج مع شورت طويل متناسق.



(أنسامد).



