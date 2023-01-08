إيطاليا : عالم الموضة يحتفل بعام الأرنب المائي للصين

(أنسامد) - يناير 8 - روما - بعد الاحتفال بعام النمر، تحتفل كبرى العلامات التجارية للأزياء، من خلال مجموعة من الاقتراحات، بعام الأرنب المائي، الموجود في الأبراج الصينية، والذي يتبع التقويم الصيني التقليدي.



اختارت دار الأزياء الإيطالية موسكينو، التعاون مع الشركة المنتجة لسلسلة لوني تيونز للرسوم المتحركة، لطرح تشكيلة من الأزياء يظهر فيها وجه الشخصية الكرتونية باغز باني على الفساتين والتيشرتات والقمصان وحتى الحقائب.



وتحتفل دار أزياء "غوتشي" بالتقويم الصيني من خلال تشكيلة من الملابس الجاهزة مبهجة للغاية تستخدم رسومات وأشكال زهرية وتجريدية بألوان زاهية، مع ومجموعة واسعة من الملابس الرجالية والنسائية بألوان البوب ;;التي تشمل تنانير وقمصان وبلوزات وتيشرتات وأحذية رياضية.



بينما تحتفل دار أزياء فيراغامو، بعام الأرنب من خلال إصدار سلسلة محدودة من الملابس والإكسسوارات الجاهزة للرجال والنساء، من تصميم المدير الإبداعي الجديد للعلامة التجارية ماكسيميليان ديفيس.



من جانبها، أصدرت دار أزياء دولتشي آند غابانا، تشكيلة بمناسبة العام القمري الجديد، تزينها مطبوعات ملونة مع الزهور والفراشات والأرانب. وتضم هذه التشكيلة فساتين شيفون طويلة وسترات ساتان.



(أنسامد).



