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إيطاليا : تدشين مؤسسة سانتو فيرساتشي
تقديم الدعم للمشروعات للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة
    (أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - تم تدشين مؤسسة سانتو فيرساتشي في إيطاليا، وهي مؤسسة خيرية تهدف إلى تقديم الدعم المباشر للمشاريع التي تستهدف أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة والذين يعانون من عدم المساواة الاجتماعية، في إيطاليا وحول العالم.

    أسس المنظمة سانتو فيرساتشى وزوجته فرانشيسكا دي ستيفانو فيرساتشي.

    وقال الزوجان في بيان لهما : لطالما كانت مساعدة أولئك الذين يمرون بصعوبات، أمرًا طبيعيًا جدًا بالنسبة لنا بفضل ما قدمته عائلاتنا لنا.

    وأضاف الزوجان: لقد علمونا أنه عندما يكون لديك أكثر مما تحتاج إليه، فمن الصواب واللائق أن تكون كريمًا تجاه أولئك الذين يفتقرون إلى الأساسيات.

    وتابع البيان : تهدف مؤسسة سانتو فيرساتشي لدعم الفئات الأكثر هشاشة، أنها تمثل بالنسبة لنا مشروع حياة نابع من حبنا ورغبتنا في ترك شيء للمستقبل.

    وتشمل مجالات العمل الرئيسية للمؤسسة، الأطفال القُصر والأشخاص الذين يمرون بظروف صعبة، وتعزيز تمكين المرأة، ومحاربة جميع أشكال الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم مشاريع المنظمات غير الربحية. (أنسامد).

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