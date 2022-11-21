إيطاليا : مؤتمر حول دور قطاع الموضة في الاقتصاد

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - أكد المشاركون في مؤتمر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية حول الموضة، أن قطاع الموضة ليس مجرد صور وعارضات أزياء على المنصة، بل قطاع اقتصادي ضخم، بلغ حجم مبيعاته 93 مليار يورو في عام 2021 بفضل 61 ألف شركة يعمل بها حوالي 550 ألف موظف.



وكشفت البيانات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للصناعة الإيطالية في روما حول قطاع الموضة لعام 2021 بناء على مسح أجراه المعهد الإيطالي للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (Censis)، أن استثمار يورو واحد في قطاع الموضة ، يمكن أن يدر ثلاثة يورو.



تعتبر الموضة هي ثقافة الفنون والحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال من العصور الوسطى وعصر النهضة حتى يومنا هذا. وأكد المؤتمر على ضرورة تنظيم قطاع الموضة بقانون إطاري، مدعوما من قطاع الحرف اليدوية التي تشكل أساس سلسلة التوريد. (أنسامد).



