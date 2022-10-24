عودة عروض الأزياء والموضة لمركز فييرا ميلانو للمعارض

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - تعود عروض الأزياء والموضة مجددا لمركز فييرا ميلانو للمعارض، في مدينة ميلانو الإيطالية، في شهر فبراير المقبل، وذلك خلال نفس الفترة المعتادة تحت شعار "الاتحاد يصنع القوة".



وسيشهد مركز فييرا ميلانو للمعارض، في الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2023، تنظيم معرض الأحذية الدولي MICAM Milano، والمعرض الدولي للسلع الجلدية وإكسسوارات الموضة MIPEL، والمعرض الدولي للملابس TheOneMilano.



كما سيقام أيضا في الفترة من 17 إلى 20 فبراير، معرض HOMI للأزياء والمجوهرات، فيما يقام معرض Lineapelle في الفترة من 21 إلى 23 فبراير. (أنسامد).



