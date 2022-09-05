إيطاليا : تريستي تستضيف المسابقة الدولية لدعم المواهب

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - تستضيف مدينة تريستي الإيطالية نسخة 2022 من المسابقة الدولية لدعم المواهب الدولية، التي ستقام يومي 9 و10 سبتمبر، والتي سيكون أحد شعاراتها "تريستي مدينة الابداع"، حيث ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمتحف "Its Arcademy"، الذي يكشف للمشاركين معرضا بعنوان "المعرض الأول: 20 عامًا من تطور الموضة المعاصرة".



وسوف يقام المعرض برعاية وزارة التراث الثقافي، ومن المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور في ربيع 2023.



بعد عشرين عامًا من تدشين النسخة الأولى لمسابقة دعم المواهب الدولية، التي أطلقتها باربرا فرانشين، وجاءت كمركز للمواهب الجديدة في عالم الموضة، سيجمع المعرض أهم إبداعات مصممي الأزياء من الشباب، الذين يعمل بعضهم اليوم في دور أزياء مهمة، حسبما صرح منسق المعرض أوليفييه سيلارد، مؤرخ الموضة والمدير السابق لمتحف قصر جاليرا في باريس.



للحفاظ على جاذبية المعرض، تم اختياره مجموعة من الأعمال من إبداعات المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين في مسابقات سابقة ليتم عرضها في الصناديق التي عادة ما تستخدم لنقل وحماية الأعمال الفنية أثناء نقلها.



تحتوي المجموعة على العديد من الأزياء، منها 1077 فستانًا و160 قطعة إكسسوار و118 قطعة حُلى وأكثر من 700 مشروع فوتوغرافي، ليصبح المتحف أول متحف أزياء مخصص بالكامل لأكثر الأشكال والتعبيرات المعاصرة. (أنسامد).



