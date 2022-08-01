إيطاليا : أول قمة دولية حول الإستدامة في مجال الموضة

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - تستضيف مدينة البندقية الإيطالية يومي 27 و28 من شهر أكتوبر القادم أول قمة دولية مخصصة للانتقال المستدام في قطاع الموضة، وذلك في مؤسسة Cini في جزيرة سان جورجيو.



ومن المقرر أن ينقسم منتدى البندقية للأزياء المستدامة 2022 إلى فعاليتين على مدار يومين، اليوم الأول 27 أكتوبر، بعنوان"التحول في الموضة"، فيما تقام فاعلية اليوم الثاني في 28 أكتوبر بعنوان "قيم الموضة"، الذي ستنظمه الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية ومنظومة الأزياء الإيطالية.



يهدف المنتدى إلى أن يصبح الحدث المرجعي السنوي الذي يركز على الاستدامة في قطاع الموضة، مع تنظيم حوارات ومناقشات وعرض بيانات مفيدة لفهم حاضر ومستقبل سلسلة التوريد الرئيسية للانتقال المستدام.



تمثل صناعة الأزياء الإيطالية حجم مبيعات يصل إلى حوالي 100 مليار يورو، وتوظف أكثر من 500000 موظف. كما تعتبر إيطاليا رائدة في صناعة الأزياء الراقية في العالم، ما يجعلها في قلب المناقشات الدولية حول الاستدامة. (أنسامد).



