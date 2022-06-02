حرفيو هيرمس إيطاليا في ورشة تورينو الكبري.. 24 الف زائر

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - حضر 24 ألف زائر معرض دار هيرمس للازياء الراقية في تورينو الذي أقيم في ورشة تورينو الكبري وشارك 11 حرفي من الدار في المعرض الذي استمر لمدة عشرة أيام، التقى خلالها الفن والتكنولوجيا والحرفية في مزيج من الجمال والابتكار.



ويشيد ماسيمو لابوتشي المدير التنفيذي للورشة بمشاركة الجمهور في هذا النوع من المبادرات الناتجة عن التعاون مع شركاء متميزين مثل هيرمس للازياء حيث اتيحت الفرصة للزائرين بالتحدث مع العارضين و التعرف علي كافة الانشطة من خلال مترجمين فوريين متواجدين في المعرض طول الوقت ".



و أشار إلى أن هذا المعرض أكد على طبيعة مدينة تورينو وهي ذات نسيج اجتماعي مبتكر على درجة عالية من الثقافة.



وأكد أن هذا المعرض الوحيد لشركة هيرمس في إيطاليا وأنهم سيعرضون في تركيا هذا الشهر وسنغافورة في سبتمبر واوستن بالولايات المتحدة في اكتوبر.



هيرميس ايطاليا هي احد افرع الشركة الفرنسية لتصنيع السلع الفاخرة تأسست عام 1837.



وهي متخصصة في السلع الجلدية والاكسسوارات والمفروشات المنزلية والعطور والمجوهرات والساعات والملابس الجاهزة، وكان شعارها منذ الخمسينيات، هو حصان يجر عربة. (أنسامد).



