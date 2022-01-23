ماربيل تفتتح خط انتاج لملابس الأطفال

(أنسامد) - يناير 23 - روما - حصلت مجموعة ماربيل (Marbel) على ترخيص من علامة Hinnominate التجارية، العلامة التجارية للملابس التي أسسها بيلين وسيسيليا وجيرمياس رودريغيز، لانتاج وتوزيع مجموعات ملابس الأطفال المستقبلية.



سيبدأ التعاون الجديد مع مجموعة خريف وشتاء 2022- 2023 للعلامة التجارية للأخوة رودريغيز، المستوحاة من أسلوب المشاهير الأمريكيين الذين يرتدون، عندما يكونون بعيدين عن الأضواء، ملابس عملية بلمسة رائعة.



يقول بينو كارييلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماربيل : إن أهم ما يميز العلامة التجارية أنها مليئة بالأفكار الإبداعية المحفزة والبناءة، لاسيما أنها تتوافق مع أسلوب بيلين وسيسيليا وجيرمياس.



فيما صرح الأخوة رودريغيز : في أعقاب نجاح خط انتاج ملابس البالغين، نحن على ثقة من أن ما تم تصميمه لعالم الأطفال سيحظى بتقدير الأمهات، اللواتي سيجدن أنفسهن يشاركن شغفهن بالأزياء والرغبة في تجربة المظهر المريح والعصري مع أطفالهن. (أنسامد).



