إمبوريو أرماني تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - تحتفل العلامة التجارية الإيطالية "إمبوريو أرماني" بالذكرى السنوية لاطلاقها مع شركة "C.P.



company"، مع إطلاق مجموعة خاصة للرجال.



تم تأسيس شركة "C.P. company" على يد مصمم الأزياء الإيطالي ماسيمو أوستي في عام 1971، مع إطلاق مجموعة خاصة للرجال.



تتزامن الذكرى الأربعون لإنشاء إمبوريو، التي تحتفل بذكرى إطلاق خط الأزياء المخصص للشباب، مع الذكرى الخمسين لتأسيس شركة "C.P.



company"، العلامة التجارية التي تتميز بنهج تجريبي وتصميم ملموس ومعالجة مبتكرة للأقمشة والأصباغ.



يأتي هذا التعاون في إطار الرؤى والنوايا المشتركة، والرغبة في الابتكار من خلال تلبية احتياجات الجمهور بمنتجات متميزة.



تمزج المجموعة خصائص العلامتين التجاريتين، مثل أزياء الرجال الشهيرة من إمبوريو مثل المعطف الواقي من المطر وسترة مع ياقة.



المجموعة متاحة في ميلانو في متاجر أرماني وشركة "C.P. company".



واعتبارًا من 13 ديسمبر، ستكون المجموعة متاحة على موقعي الشركتين وفي متاجر مختارة للعلامتين التجاريتين على مستوى العالم.



(أنسامد).



