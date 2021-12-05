إمبوريو أرماني تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها

ايطاليا:اجراءات التحقق من التصريح الاخضر حتي 15 يناير
مصر-ليبيا:دخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا.
عمر العلماء يزور جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي
الجناح ينقل الزائر بين ماضي وحاضر إيطاليا مساحته 3500 مترمربع.
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي