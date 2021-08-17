إيطاليا: موضة الصيف تكتسي بألوان الزهور

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - تهيمن ألوان وأشكال الزهور على الملابس الصيفية التي قدمتها العديد من دور الأزياء، ولكن هذا التأثير قد يمتد إلى خزينة الملابس الشتوية، لموسم الشتاء القادم.



من بين دور الأزياء المتأثرة بألوان الحدائق، تتصدر مجموعة "لويزا سبانيولي"، هذا التوجه، مع تقديم مجموعتها المستوحاة من الزهور، في فيلا تاريخية في ميلانو.



وتظهر المجموعة موضوعات للأزهار الريفية وأحزمة الكتف المزودة برباط وتفاصيل تشبه "الكورسيه".



وطرحت دار أزياء، ماكس مارا، مجموعة جديدة تحمل اسم "Resort 2022"، التي تم تقديمها في إسكيا، والتي يستند موضوعها على فكرة السفر، مع ظلال تتراوح من الأحمر إلى الوردي والقرمزي، لنبات إبرة الراعي التي تقع على واجهة بلازا أثيني.



أما دار "كينزو"، فقد قدمت مجموعة "SS 2021"، ووالتي تضم موضوعات متنوعة، لكن بخلفيات أساسية، وهي زهور نباتات الخشخاش وغيرها من الزهور . (أنسامد).



