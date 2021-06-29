ربطات عنق لمارينيلا من نسيج قشر البرتقال مخصصة لمجموعة الـ20

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - مفاجأة سارة تنتظر رؤساء دول ووزراء مجموعة العشرين، التي ستعقد في الجنوب الإيطالي في 22 و23 يوليو المقبل، إذ ستوفر لهم العلامة الإيطالية الشهيرة في نابولي، مارينيلا، ربطات عنق وأوشحة بيئية مستدامة.



وأوضح ماوريتسيو مارينيلا، مصمم ربطات العنق، لوكالة "أنسا": "مجموعة العشرين المعنية بالبيئة على وشك الوصول إلى جنوب بلادنا، وقد شرعنا في العمل، وسنمنح رؤساء الدول والوزراء ربطات وأوشحة مستدامة".



ومن أجل هذا الحدث الهام، قرر ماوريتسيو، استكشاف مواد مختلفة وصديقة للبيئة. يوضح المصمم الإيطالي أن علامته قد عقدت اتفاع مع شركة "أورانج فايبر" في صقلية، تصنع نسيجا من قشر البرتقال.



يتابع المصمم: "ولدت المجموعة الأولى من ربطات العنق والأوشحة من قشر البرتقال، وسيتم تسليمها لرؤساء الدول ووزراء البيئة"، قبل أن يضيف: "الربطات جميلة للغاية وملونة". (أنسامد).



