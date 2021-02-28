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موضة - صيحات الموضة
ميس كيتا تقدم عرض أزياء اونتسوكا تايجر
    (أنسامد) - فبراير 28 - روما - قدمت المغنية الإيطالية ميس كيتا الفيديو الخاص بمجموعة العلامة التجارية اليابانية اونتسوكا تايجر "Onitsuka Tiger"، والتي ظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة في ميلانو بفيديو بعنوان "Unfashionshow"، والذي يضم أيضًا الفنان غابرييل إسبوزيتو والفنان التشكيلي اوزمو.

    تجمع المجموعة المصممة من قبل أندريا بومبيليو بين العناصر والتصميم البسيط للمعاطف والفساتين والسراويل والتنانير من النايلون الأسود والرمادي الرصاصي، مع مجموعة مختارة من العناصر المستوحاة من رحلات جبال الهيمالايا والسبعينيات من القرن الماضي، والتي تتميز بألوان أكثر إشراقًا مثل البرتقالي والأصفر والنيون الأزرق. (أنسامد).

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