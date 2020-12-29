بسبب كورونا.. انخفاض الرواتب في قطاع الموضة

أنسامد - 28 ديسمبر/ كانون الأول - غيرت أزمة وباء كورونا من ترتيب القطاعات التي تستفيد بمرتبات مرتفعة في إيطاليا، ففي الوقت الذي ارتفعت الرواتب في قطاعي الأدوية والتوزيع على نطاق واسع، تقلصت الرواتب الممنوحة في قطاعي الموضة والسيارات.



ووفقا لتقرير الرواتب لشركة أو دي أم كونسالتينج، وهي شركة استثمارية، فإن انتشار وباء كورونا والإغلاق الذي فرض في إيطاليا كان له تأثير قوي على الاقتصاد وسوق العمل والشركات الإيطالية، ولكن أيضا على الرواتب.



الملمح الرئيسي بالنسبة لرواتب الإيطاليين، هو عدم حدوث نمو كبير في عام 2020، لمختلف الفئات والجنس والمستوى التعليمي وحجم الشركة.



غير أن بعض القطاعات التي ظهرت أهميتها خلال الأزمة، حققت نموا طفيفا، إذ يمكن ملاحظة ديناميكيات أجور أكثر تنوعا، في الوقت الذي توقفت العديد من القطاعات الانتجاية جراء الإغلاق الذي تم فرضه لفترة طويلة.



إلى جانب ذلك، فقد تأثر أيضا سوق المكافأت بشكل كبير، جراء السياق الاقتصادي الحالي، فلم يرى موظفو القطاعات التي لم تكن مدرجة تحت مسمى خدمات أساسية، أي مكافئات هامة خلال هذا العام.



أما القطاعات التي شهدت نمو المرتبطة بالخدمات الأساسية والطوارئ التي فرضها كورونا، يبرز السعاة، وموزعو الأغذية والأدوية وكذلك العاملون في الكهرباء والغاز والمياه.



أما القطاعات التي لم تشهد أي نمو هي تجارة التجزئة والموضة والتدريبات العامة والاستضافة والنسيج.



