عرض مجموعة فندي لربيع/صيف 2021 في باريس

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - اعلنت فندي في بيان لها أن
المدير الإبداعي الجديد للدار كيم جونز سيقدم مجموعة فندي كوتير
الأولى لربيع / صيف 2021 ، الأربعاء 27 يناير 2021 في قصر برونيارت
في باريس ، كجزء من أسبوع الهوت كوتير الفرنسي.
ستكون المجموعة التي ستمثل أول ظهور لكيم جونز للمدير الفني الذي
عينته الدار الرومانية لمجموعتي كوتير فندي و بريت ابورتيه للنساء
في سبتمبر الماضي 2020.
سيلفيا فينتوريني فيندي هي المديرة الفنية لمجموعات الإكسسوارات و
قسم الرجال..اما المديرة الإبداعية للمجوهرات فهي ديلفينا ديليتريز
فيندي (ابنة سيلفيا فينتوريني فيندي).