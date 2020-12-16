عرض مجموعة فندي لربيع/صيف 2021 في باريس

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - اعلنت فندي في بيان لها أن المدير الإبداعي الجديد للدار كيم جونز سيقدم مجموعة فندي كوتير الأولى لربيع / صيف 2021 ، الأربعاء 27 يناير 2021 في قصر برونيارت في باريس ، كجزء من أسبوع الهوت كوتير الفرنسي.



ستكون المجموعة التي ستمثل أول ظهور لكيم جونز للمدير الفني الذي عينته الدار الرومانية لمجموعتي كوتير فندي و بريت ابورتيه للنساء في سبتمبر الماضي 2020.



سيلفيا فينتوريني فيندي هي المديرة الفنية لمجموعات الإكسسوارات و قسم الرجال..اما المديرة الإبداعية للمجوهرات فهي ديلفينا ديليتريز فيندي (ابنة سيلفيا فينتوريني فيندي).



