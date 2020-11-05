ايطاليا-كورونا:مجال الموضة الاكثر تضررا

انسامد - 5 نوفمبر - تشرين الثاني - توقع قطاع الصناعات التحويلية الإيطالي إنهاء عام 2020 بانخفاض حجم الاعمال بنسبة 11.1 بالمائة علي ضؤ الاثارالمترتبة علي آثار وباء فيروس كورونا خاصة و ان انخفاض الاإيرادات المسجل في النصف الأول و الذي بلغ (-15.7٪) لم يكن قابلا للتعويض بالانتعاش المتوقع بنسبة (+ 5.4٪) في المبيعات في النصف الاخير من العام .



اكدت دراسة استقصائية ان اهم مجالات تضررت من هذا الوضع هي قطاعي الأزياء والسيارات ، حيث ستتجاوز انخفاض مبيعاتهما نسبة 20٪ بينما ستتمكن الشركات العاملة في قطاع الأغذية فقط من إنهاء عام 2020 مع زيادة الإيرادات.



من بين الشركات الكبيرة التي تم النظر إليها العام الماضي ، بفضل 77.4 مليار من العائدات ، بزيادة 5.6٪ عن 2018 ،تاتي شركة اينل مرة أخرى كأول مجموعة صناعية إيطالية من حيث حجم المبيعات ، لتحل محل ايني ، التي تعاني من انخفاض في سعر النفط وتنهي عام 2019 مع انخفاض الإيرادات بنسبة 7.8٪ إي 69.9 مليار.

