معرض عن عالم الأزياء الإيطالية في لاتفيا

أنسامد- 18 أكتوبر/ تشرين الأول - تستضيف عاصمة لاتفيا ريغا الدورة الثامنة من معرض عالم الأزياء الايطالية الذي يُقام في متحف الموضة تحت شعار " 100 عام من الأزياء الإيطالية " حتى 20 يناير 2021، ويضم أفضل أعمال كبار المصممين الإيطاليين.



وتمت إضافة مجموعة أليكساندر فاسيلييف الاستثنائية (وهي واحدة من أعظم المجموعات الخاصة للأزياء وإكسسوارات الموضة في العالم) إلى أعمال المعرض الذي كان من المقرر افتتاحه في الربيع ولكن تم تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها أعمال لمصممي أزياء إيطاليين خلال القرن العشرين بالاضافة لاعمال منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.



يتيح المعرض فرصة لفهم اتجاهات الموضة المتغيرة طوال القرن العشرين، بعد تمكن إيطاليا تدريجياً من الخروج من الارتباط بالموضة في باريس لتجديد سمعتها السابقة كدولة رائدة في عالم الموضة وصنع معجزة اقتصادية تقوم على نجاح الموضة والتصميم وتجمع بين أساليب العمل الحديثة والتقاليد القديمة والروابط الأسرية القوية.



إلى جانب أزياء المصمم فورتوني، يتم عرض أزياء من تصميم الايطالية ماريا موناسي جالينجا، المستوحاة من المخمل المعجزة من عصر النهضة.



في الفترة ما بين الحربين العالميتين، وبعد الحرب العالمية الثانية، انتقل العديد من المصممين إلى باريس حاملين معهم الإبداع الإيطالي الذي لا ينضب.



