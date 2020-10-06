برادا وراف سيمونز يجريان عرض أزياء لملابس اليونيفورم

أنسامد - 6 أكتوبر/ تشرين الأول - تجري برادا اول عرضا لملابس اليونيفورم "الملابس الموحدة" الخاصة بالعمل، كمحاولة لإعطاء هذه الازياء بعدا آخر.



أن حوارا بين الأنسان والآلة، فكلما كان الانسان متصلا بالواقع، أصبح العمل لديه معنى، بهكذا يلخصان ميوتشيا برادا وراف سيمونز، فكرة أول عرض أزياء خاص بملابس "اليونيفورم".



المجموعتان أعلنا عن هذا التوجه الإبداعي المشترك لأول مرة في فبراير الماضي، قبيل تفشي وباء كورونا في إيطاليا، وتم إطلاق المجموعة الأولى التي صممها الداران معا، على الانترنت، مع مقطع فيديو.



وأوضحت ميوتشيا برادا: "أثناء الإغلاق، فكرت في العلاقة التي تجمعنا مع الآلات، وأدركت مدى أهمية التكنولوجيا باعتبارها امتدادا لأنفسنا"، قبل أن تستدرك: "أنا مقتنعة دائما بان قيمة عمل المصمم تقاس بمستوى ارتباطه بالواقع.



تبين ميوتشيا أن مشاركة راف سيمونز في هذه المجموعة الجديدة أعطى دفعة أقوى لبرادا، إذ أن الحصول على الدعم من طرف يحترمك، سوف يجعلك تشعر بالقوة.



وأشارت ميوتشيا إلى أن الشغف بتصميم الـ "يونيفورم" كان دافعا وراء المشاركة بين الدارين من أجل تقديم هذه المجموعة الجديدة.



توضح ميوتشيا أن العرض الجديدة لبرادا يبدوا ظاهريا بسيط، لكنه يتمتمع بمستويات متعددة منا لعمق، فهناك البلوزة بلا أكمام المزخرفة بشعار المثلث، وبنطلون مستقيم، وصندل أساسي.



وإذا كانت البساطعة عنصرا أساسيا في الزي الرسمي، فهناك ثوب جديد يحمل اسم "The Wrap"، وهو عبارة عن زي مستطيلي الشكل يتم شده على الجسم باليدين.



